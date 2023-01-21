«Потеряла надежду»: Муцениеце посетовала на ревность дочки из-за развода

Муцениеце пытается объяснить девочке, что ничего уже нельзя вернуть и исправить. Но шестилетней наследнице все равно больно, что ее мама и папа больше не вместе.

Агата Муцениице пожаловалась на переживания дочери Мии из-за развода родителей. Шестилетней девочке тяжело принять то, что мама и папа больше не вместе. По словам Муцениеце, девочка мечтает, чтобы родители вновь сошлись. Но своими тревожными мыслями не делится с артисткой. При этом самочувствие ее постепенно ухудшается. На днях Мия подхватила ветрянку.

«Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо, ей не особо нравится то, что сейчас происходит», — призналась актриса в своем YouTube-блоге «Прилучные будни».

Говоря о происходящем, Муцениеце имела в виду новую семью Павла Прилучного. После развода звезда «Мажора» успел повстречаться с коллегой Мирославой Карпович, а в прошлом году женился на Зепюр Брутян. Поговаривают, что новая избранница уже носит под сердцем малыша. Для Мии это все, конечно, стресс.

Процесс притирки и привыкания к Зепюр Брутян у Мии проходит с трудом. Девочка по-прежнему мечтает, чтобы в ее семье было все, как раньше.

«Она сказала, мама, так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями. Она вроде бы и права. Чувствуешь сразу себя виноватой», — заключила актриса.

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