Продюсер «Аватара 3» подтвердил участие внучки Чаплина в роли злодейки в фильме

Внучка знаменитого Чарли Чаплина появится в третьей части знаменитого «Аватара». Научно-фантастический фильм с участием Уны Чаплин выйдет в 2024 году. Такую информацию подтвердил продюсер картины Ждон Ландау в интервью ScreenRant.

Чаплин, как и во второй части фильма, сыграет роль персонажа по имени Варанг, лидера огненного племени на’ви, которое будет более агрессивным и злым.

«Есть хорошие люди и есть плохие люди, то же самое справедливо и для на`ви. Но ведь люди не считают себя плохими. Какова первопричина их трансформации в то, что мы воспринимаем как плохое?» — отметил продюсер.

К слову, на счету Чаплин более 40 работ в фильмах и сериалах. В прошлом году актриса сыграла в сериале «Госизмена», по сюжету которого жизнь сотрудника британской разведки после встречи с русской шпионкой переворачивается с ног на голову. Чаплин роль исполнила, но позже призналась — она устала от постоянной негативной стереотипизации русского народа в кино. В частности, что мужчины — бандиты, главари банд, хулиганы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни Чарли Чаплина.