Дорого и эксклюзивно: Калашникова удивила Волочкову ароматным подарком

В минувшую пятницу скандальная балерина с размахом отметила 47-летие. Поздравить знаменитость приехало немало звездных гостей.

Анастасия Волочкова по традиции с размахом отметила день рождения. По возвращению с Мальдивских островов она сразу же отправилась в спа-отель в Подмосковье. Там она для друзей, знакомых, близких и журналистов организовала роскошное торжество. Одной из первых на мероприятия приехала светская львица Анна Калашникова.

В здание она поднялась по красной дорожке, декорированной вазами, создавшими иллюзию полыхающего огня. В руках она несла огромный букет цветов и пакет из дорогого магазина. В него она положила эксклюзивный и дорогой подарок для именинницы — духи. Как в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала Калашникова, она их приобрела в Дубае, где недавно отдыхала. Стоимость их порядка 50 тысяч рублей.

«Настя любит белые розы. Ее розы такие же нежные, как и она. Я знаю, что Настя очень любит украшения, сексуальное белье, купальники. Но я так подумала, что этого добра будет сегодня много. А сегодня модно, эксклюзивно дарить парфюмерию, духи очень дорогие, 50 с чем-то тысяч рублей стоят. Бренд уже не представлен в РФ. Думаю, она оценит», — заявила Калашникова.

Помимо Калашниковой поздравить Волочкову приехали Прохор Шаляпин, бизнесмен Андрей Ковалев, Катя Лель и многие другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит Анастасия Волочкова без макияжа.