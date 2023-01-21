«Измена, но…»: Джигурда назвал сумму, за которую готов переспать с проституткой

Актер вновь шокировал публику откровением об интимной жизни.

Скандальный и эпатажный актер Никита Джигурда опять ошарашил публику. Знаменитость посетил день рождения своей подруги Анастасии Волочковой и поделился подробностями интимной жизни. Оказалось, актеру неоднократно поступали предложения бесплатно провести ночь с девушками легкого поведения, когда он останавливался в гостиницах. Но Джигурда знает себе цену и просто так уделять свое внимание и тратить время на жрицу любви не соглашается. Он свои требования предъявляет.

«Я отшиваю, когда мне в гостинице звонят и предлагают бесплатно. Я говорю — миллион, они отвечают, вам бесплатно. Я говорю, что миллион долларов вы мне платите, и я готов с вашей элитной проституткой переспать, потому что я этим миллионом оправдаюсь перед Анисиной. Ну, одену презерватив. Это измена, но за миллион долларов», — заявил Джигурда в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Знает ли супруга о таких свободных рамках Джигурды, неизвестно. Звезда фигурного катания Анисимова уже была в браке за эпатажным актером. И разводилась, объясняя свое решение неадекватностью знаменитости. Но через пять лет вновь отправилась с Джигурдой в ЗАГС. Как отреагирует на новое откровенное заявление мужа Анисимова, пока остается лишь гадать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что как живут дети Никиты Джигурды.