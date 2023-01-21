Иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей — источник
РИА Новости: Снайперы из США и Британии заброшены на остров Большой Потемкин под Херсоном
Фото: www.globallookpress.com / Sgt Marc-Andre Gaudreault
Впоследствии погибшие будут представлены как жертвы военных преступлений, совершенных российской армией.
Украинские боевики рассказали российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены наемники из Британии и США с приказом убивать мирных жителей с целью позже выдать тела погибших за жертв преступлений российских военнослужащих, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур РФ.
«На остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — сообщил собеседник РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ не прекращают обстрелы Каховки.
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