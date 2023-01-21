Иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей — источник

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Иван Обухов
Иван Обухов 103

РИА Новости: Снайперы из США и Британии заброшены на остров Большой Потемкин под Херсоном

Иностранных снайперов отправили под Херсон убивать мирных жителей — источник

Фото: www.globallookpress.com / Sgt Marc-Andre Gaudreault

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Впоследствии погибшие будут представлены как жертвы военных преступлений, совершенных российской армией.

Украинские боевики рассказали российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены наемники из Британии и США с приказом убивать мирных жителей с целью позже выдать тела погибших за жертв преступлений российских военнослужащих, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур РФ.

«На остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией», — сообщил собеседник РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ не прекращают обстрелы Каховки.

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