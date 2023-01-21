Прямой наводкой — по детскому саду: Боевики ВСУ не прекращают обстрелы Каховки
Украинские нацисты продолжают бить артиллерией по мирным жителям
Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru
Накануне один мирный житель погиб от обстрелов города.
Прямой наводкой — по детскому саду. Украинские националисты не прекращают обстрелы Каховки в Херсонской области.
Взрывы начали греметь в 10 утра. Сильно пострадало здание детского сада, повреждены частные жилые дома — снаряды пробили крыши.
Накануне ВСУ натовскими боеприпасами обстреляли многоэтажки. Один человек погиб.
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