Джигурда признался в интиме с педагогом в юности: «Мне 19, ей — 51»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 2 359

Никита Джигурда в 19 лет закрутил роман с 51-летней педагогом и затем ей изменял

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый актер сообщил, что роман с преподавателем по музыке сделал его отличником. В ответ журналистка крикнула: «Этот дебил еще и поет!».

Российский актер Никита Джигурда признался, что в юности неоднократно вступал в интимную связь с педагогом. Роман он закрутил с 51-летней женщиной, когда ему самому было всего 19.

«Я был в театральном институте. 19 лет мне было. Была наш педагог по музыке. Ей было то ли 49, то ли 51 год. Не она совратила, а я… Я и в те времена, советские, был белой вороной — в хорошем смысле этого слова. Я к ней клинья стал подбивать, а она сдалась. И продолжала быть педагогом», — поведал артист журналистам во время празднования 47-летия Анастасии Волочковой.

Никита Джигурда уточнил, что на завоевание сердца педагога ему потребовалось две недели. На успеваемости роман сказался наилучшим образом, несмотря на постоянные измены будущей знаменитости.

«Сдалась через пару недель — быстро. Продолжалась эта связь где-то пару лет. Но она не единственной была. Она это знала. Отличником был по музыке!» — сообщил артист.

Признания Никиты Джигурды вызвали бурный хохот среди присутствующих. На этом фоне произошел странный диалог. Одна журналистка хотела прибавить веселья и случайно оскорбила актера. Тот, впрочем, не обиделся.

«Этот дебил еще и поет!» — крикнула журналистка, попытавшись, спародировать мысли педагога.

«Ну, можно и так сказать», — со смехом ответил на ее реплику Джигурда.

«Никит, простите», — извинилась девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Джигурда назвал сумму, за которую готов изменить любимой жене и переспать с проституткой.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

Последние новости

14:06
ВСУ сбросили гранаты на территорию мелькомбината в Курской области
13:58
Киевский режим срочно перебрасывает резервы в Запорожскую область
13:44
«Свою смерть не слышно»: как в Донецке спасали мужчину с дыркой в сердце от снаряда ВСУ
13:31
СБУ: контрразведывательные мероприятия проводят в Киеве
13:22
Сбербанк открыл мобильные офисы в четырех населенных пунктах Крыма
13:07
Джигурда признался в интиме с педагогом в юности: «Мне 19, ей — 51»

Сейчас читают

Волочкова объяснила, зачем придумала свадьбу с кондитером: «Все было хорошо, но…»
Это может вас убить: что такое травма свидетеля, как ее распознать и вылечить
Надо бить чужих, а не своих: Пригожин объяснил идею Хаматовой завершить карьеру
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023