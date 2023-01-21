Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве в горах Сочи

Воздушный шар, внутри которого находятся дети и взрослые, застрял на горе в Сочи. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, средство передвижения зацепилось за дерево.

По уточненным данным, инцидент произошел в селе Солохаул в Лазаревском районе курортного города. Всего в корзине воздушного шара пять человек.

Причины случившегося выясняются. К месту ЧП направят спасательный вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели держат связь с людьми и отмечают, что состояние их нормальное. Угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей Приморья из-за снежного коллапса пришлось вызволять на вертолете.