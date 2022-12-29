В Приморье из-за снежного коллапса спасатели вызволили жителей на вертолете

В Приморье настоящий снежный коллапс — люди сами откапывают свои дома от двухметровых сугробов. В некоторые поселки техника просто не может доехать. Пожилым людям с продуктами и едой помогают соседи, страдают из-за непогоды и животные.

Как Дальний Восток оказался самым снежным регионом России?

Жительница приморского Ковалерово целую неделю не могла выбраться из снежного плена. Сугробы заблокировали дорогу настолько, что у нее просто не получалось выйти на работу и даже сходить в магазин за продуктами.

Ей больше ничего не оставалась, кроме как снимать видео и отправлять в различные инстанции. И только когда прокуратура региона вынесла главе округа замечание, коммунальщики смогли расчистить дорогу к ее дому.

«Ко мне пробирается трактор. Ура, товарищи!» — восклицает жительница.

На регион еще 22-го декабря обрушился циклон, который принес снегопады и жуткую непогоду. На уборку снега брошены все силы, техника с трудом справляется. Людям приходится ходить по автомобильным дорогам, потому что тротуары не успевают расчищать. А в некоторых районах люди до сих пор остаются заблокированы сугробами.

«Забор наш. Вот моя нога. Я прям стою на заборе», — говорит местная жительница.

Спасателям пришлось на вертолете вызволять из снежного плена охотников и их собак. Каюр вместе с упряжкой застрял недалеко от поселка Щербаковка. Ми-8 не мог сесть в сугробы и эвакуацию пришлось проводить с воздуха.

В подобной ситуации оказались еще трое охотников. Они застряли в глухом лесу. Благо найти их было несложно: мужчины прошли около 1,5 километров к реке, где расчистили небольшую площадку и разожгли сигнальный костер.

Всего за время поисково-спасательных работ в Приморье спасено 36 человек. Одной из них была беременная женщина.

«Огромное сердечное спасибо и МЧС, и людям, которые вызвали их и спасли нас», — сказали спасенная женщина.

Снегопад застал врасплох не только людей, но и животных. Хищники в лесу не могут найти еду и выходят к населенным пунктам. Где их жертвами становятся домашние животные.

«Собака на привязи была. И вот короче, что от нее осталось», — показал мужчина на кровавое пятно.

В огромных сугробах застревают косули и не могут самостоятельно выбраться из ловушки. Копытные затрачивают много сил и энергии, а это приводит к истощению.

«Глубокие снега — ухудшается кормовая база. Особенно копытным очень трудно достать свое питание глубоко под снегом», — заявил представитель московского общества охотников Семен Татарников.

Главное в этой ситуации — поддержать животных в трудное для них время, снизить к минимуму фактор беспокойства, обеспечить подкормку и охрану. В связи с этим Правительство Приморского края выступает с инициативой запретить на время проведение любительской и спортивной охоты. Синоптики обещают, что уже завтра снегопады закончатся и животные смогут вернуться в родную фауну.

«Завтра в течение дня еще будет легкий такой, небольшой снег. Температура ночная -12, -15 градусов. В пятницу и субботу практически без осадков», — спрогнозировал начальник ситуационного центре Росгидромета Юрий Варакин.

Перестанут страдать и сами жители Приморья. Новый год они встретят уже в комфортной зимней погоде.