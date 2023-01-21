Отношения на паузе и больше отдыха: таро-прогноз на неделю с 23 по 29 января

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 23 по 29 января.

Энергия недели (карта Верховная жрица в прямом положении)

Это достаточно сильный аркан, который говорит о том, чтобы вы, прежде всего, слушали свою интуицию и принимали решения исходя из своих глубинных ощущений. Эта карта благоприятна для тех, кто готов учиться. Например, если вы планируете на этой неделе заняться вопросами экзаменов, поступления, то эта карта очень благоприятна. Также она благоволит врачам, научным работникам и всем людям, которые тянутся к знаниям. Поэтому, если вы относите себя к такой категории, то эта неделя будет для вас очень благоприятна. Карты также советуют быть осторожным с гололедом. Нужно беречь себя и если вы планируете водное путешествие — будьте осторожны. Могут произойти цунами, прорвать трубу. В глобальном плане карта советует быть в контакте с самим собой.

Финансы (карта Восьмерка кубков в перевернутом положении)

Эта карта говорит о возвращении к первоначальному статусу. То есть все расходы, которые были связаны с Новым годом, вернутся в свое прежнее состояние, вы сможете планировать свои расходы. Если вы планируете совершать какие-то мероприятия, связанные с финансами, то эта карта рекомендует быть благоразумным.

Здоровье (карта Солнце в прямом положении)

Со здоровьем будет все порядке. Карта говорит, что было бы лучше, если бы вы отправились отдыхать и получали бы больше солнечной энергии, пить витамины. Если у вас запланированы какие-то дела на эту неделю, то она пройдет благополучно. Если вы хотите освоить какой-то новый вид спорта, то это тоже очень благоприятная карта. Но все должно быть естественно. Например, если вы хотите сесть на диету, то она должна легкая и приближенная к естественным процессам.

Личная жизнь (карта Восьмерка пентаклей в перевернутом положении)

Это не та неделя, на которой нужно заниматься личной жизнью. Просто отдыхайте и не парьтесь, потому что неделя — не для выяснения отношений. Свою энергию ни в коем случае нельзя отдавать на личные отношения на этой неделе. Все либо решится само собой, либо просто будет развиваться дальше.

Совет на неделю (карта Двойка кубков в перевернутом положении)

В глобальном плане карта советует не конфликтовать и не выяснять отношения на следующей неделе. Любое неправильно сказанное слово может быть не так понятно и вы можете испортить отношения из-за каких-то мелочей. Неделя благоприятна для того, чтобы радоваться жизни, ничего не анализировать не ставить долгосрочных целей.

Важно помнить, что нужно жить здесь и сейчас, и получать от этого удовольствие. Если вы будете настроены именно на такую волну, то неделя будет просто великолепной и вы получите все «плюшки», которые дает Вселенная: встречи, шансы.

Ваша задача — встроится в поток легкости и не создавать себе искуственных проблем.

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