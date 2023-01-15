Откатились к магии: во всем мире вырос спрос на гадания и предсказания

Авторитетные американские деловые журналисты всерьез сделали материал на основе слов астролога Чани Николас. А в России граждане активно скупают изотерическую литературу и другие подобные атрибуты.

Сумасшедшее начало сумасшедшего, как предсказывают, года. Далее цитата.

«Мы входим в новый период. Это время больших перемен. Одно из главных изменений связано с приходом Плутона в Водолей после пребывания в Козероге. Последний раз такое случилось во время Французской революции», — гласит предсказание на 2023 год со страниц The Wall Street Journal.

Без шуток, главная деловая газета Америки докатилась до публикации звездных карт про Плутон и Водолея. Отчасти это дань моде — ведь прогноз правильного астролога. Чани Николас — мулатка, живет в однополом браке и активно борется за права женщин. И вот в таком шоу она смотрится уместно, а на страницах The Wall Street Journal…

Но о чем это говорит? Во всем мире растет популярность разнообразных прогнозов и предсказаний. Если конкретно про Россию, то у нас мода на карты таро. В прошлом году скупали изотерическую литературу — рост 53%. В этом только за первые две недели января почти удвоились заказы на атрибуты и аксессуары для гаданий: ритуальные свечи, те же карты, бархатные мешочки для них, скатерти с пентаграммами, алтари для ритуалов.

Эксперты объясняют — это защитная реакция. Люди в сложные времена «откатываются» к магическому мышлению, которое намного эмоционально сильнее, намного глубже в нас сидит, чем мышление рациональное.