Укротеррористы обстреляли Макеевку в ДНР третий раз за день

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 14

Последний обстрел зафиксировали около 16:00 по московскому времени.

Укротеррористы обстреляли Макеевку в ДНР третий раз за день

Фото: Николай Тришин / ТАСС

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Вооруженные силы Украины в третий раз за сутки атаковали населенный пункт Макеевка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующую информацию предоставили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной.

Как следует из официальных данных, последний раз боевики обстреливали Макеевку в 16:00 по московскому времени. До этого атаку производили в 15:45 по московскому времени и в 15:40. В заявлении уточнялось, что всего террористы выпустили по городу 13 снарядов 155-миллимитрового калибра.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на донецком направлении.

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