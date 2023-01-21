Билет в инвалидность: признаки высокого холестерина на пальцах ног, предвещающие ампутацию

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Медики назвали признаки высокого холестерина на пальцах ног

Билет в инвалидность: признаки высокого холестерина на пальцах ног, предвещающие ампутацию

Фото: www.globallookpress.com / Michael Memminger / CHROMORANGE

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Медики объяснили, при каком состоянии ног требуется неотложная врачебная помощь.

Специалисты американской Клиники Майо заявили, что высокий уровень холестерина может отрицательно сказаться на состоянии ног и привести к тяжелым последствиям. По мнению исследователей, в результате закупоривания сосудов происходит ограничение притока крови к нижним конечностям и, как следствие, может развиться заболевание периферических артерий (ЗПА), при котором одна или несколько артерий, ведущих к ногам, блокируются или сужаются из-за жировых отложений. пишет МедикФорум.

Признаки ЗПА

  • Пальцы ног становятся холодными;
  • Повреждения кожи долго не заживают;
  • Выпадение волос на пальцах ног;
  • Медленный рост ногтей на ногах.

Если вовремя не предпринять меры, вышеуказанные признаки могут привести к ампутации.  Это может произойти, если в конечностях, которые изо всех сил пытаются получить достаточное количество крови, начнется гибель тканей из-за ее нехватки, разовьется гангрена.

Признаки гангрены

  • Покраснение и отек на первой стадии развития болезни;
  • Потеря чувствительности ног, либо сильная боль;
  • Язвы, волдыри, которые кровоточат и источают неприятный запах;
  • Нога становится тяжелой, а при прикосновении к коже издается потрескивающий звук;
  • Пальцы меняют цвет: сначала с красного на коричневый, затем на фиолетовый, а после на черный — позже кожа сморщивается и отпадает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полезном напитке для снижения сахара и холестерина в крови.

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