Миро поддержала позицию Барановской о материнстве: «Давайте поможем»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 80

Блогер Миро поддержала желание ведущей Барановской еще раз стать мамой

Миро поддержала позицию Барановской о материнстве: «Давайте поможем»

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Звезда телевидения как-то жаловалась, что ее дети быстро выросли. Почему же не родишь еще одного, недоумевают поклонники?

Желание телеведущей Юлии Барановской стать мамой еще раз и создать полноценную семью поддержала блогер Лена Миро. По словам писательницы, в семье должны быть оба родителя.

«Давайте поможем Юльке, баба-то она еще ничего», — написала Миро в блоге, намекая на то, что селебрити пора найти прекрасного супруга.

В свои 42 года Барановская еще ни разу не была замужем, несмотря на то, что у нее уже трое детей от звезды футбола Андрея Аршавина. Телезвезда воспитывает двоих мальчиков, 17-летнего Артема и десятилетнего Арсения, а еще у нее есть дочь Яна, которой 14 лет.

Ведущая признавалась, что у нее нет подходящего кандидата в мужья, а рожать еще одного ребенка просто так для себя, чтобы потом растить его в одиночку, селебрити не собирается. Знаменитость сетует на то, что ее «малыши» очень быстро выросли, потому мечту о новом ребенке оставлять не собирается.

Возвращаясь к отношениям Барановской и Аршавина, пара рассталась в 2013 году, и спортсмен почти семь лет не видел детей. В 2019 году он возобновил общение с ними, о чем сообщил в сети. Звезда эфиров, с ее слов, никогда не мешала подросткам встречаться с папой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает Барановская о хейтерах своей дочери.

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