Нэнси Пелоси вызвала священников для проведения обряда экзорцизма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 624

Политик решила изгнать бесов из жилища после нападения на ее супруга.

Нэнси Пелоси вызвала священников для проведения обряда экзорцизма

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вызывала священников для проведения обряда экзорцизма в доме после нападения на ее супруга Пола Пелоси. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что изгнать из дома нечистую силу 82-летняя экс-конгрессвумен решила по совету своей дочери Александры. Совершать обряд священники пришли в один из главных католических праздников — День Благодарения.

Нападение на бизнесмена Пола Пелоси было совершено в прошлом году. Рано утром 28 октября 42-летний сторонник теории заговора Дэвид ДеПейп ворвался в дом Пелоси и молотком нанес хозяину серьезные травмы. При этом он кричал: «Где Нэнси?!».

После нападения Пелоси перенес несколько серьезных операций. На публике он появился только спустя месяц после инцидента. На нем были шляпа и перчатки, скрывающие следы побоев.

Нападавшего полиция арестовала, мужчине предъявили обвинения в покушении на убийство и попытке похищения. ДеПейп виновным себя не признал, хотя ранее он заявил правоохранителям, что выполнял «самоубийственную миссию», хотел взять Нэнси Пелоси в заложники, допросить и сломать ей коленные чашечки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нэнси Пелоси отказалась быть лидером Демократической партии после победы республиканцев на промежуточных выборах.

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