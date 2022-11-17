Пелоси отказалась быть лидером демократов после победы республиканцев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

Нэнси Пелоси отказалась быть лидером демократов в Палате представителей после победы республиканцев

Пелоси отказалась быть лидером демократов после победы республиканцев

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Политик никогда не думала, что из домохозяйки превратится в спикера палаты представителей.

Спикер платы представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что отказывается от лидерства над демократической партией в палате представителей Конгресса. Ее решение связано с новым составом, в котором прогнозируется большинство республиканцев. Об этом спикер сообщила на заседании законодательного органа.

«С большой уверенностью в нашей фракции я не буду переизбираться лидером демократов в новом составе конгресса», — призналась Пелоси.

Она добавила, что для нее пришло время уступить дорогу молодому поколению. Ей на смену должны прийти новые люди, у которых появится возможность руководить демократической фракцией.

По словам американского политика, она не собирается прекращать свою деятельность полностью. Нэнси Пелоси продолжит действовать в интересах своих избирателей. Женщина призвала своих коллег смело смотреть в будущее.

«Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско», — подчеркнула спикер и добавила, что никогда не ожидала таких высот в своей карьере.

82-летняя Нэнси Пелоси впервые приняла участие в выборах в палату представителей в 1987 году. Лидером демократов она стала в 2003, так что после начала работы органа в новом составе в 2023 году, завершится ее 20-летний срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джозеф Байден поздравил республиканцев с победой на выборах в палату представителей.

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