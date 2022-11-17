Пелоси отказалась быть лидером демократов после победы республиканцев
Нэнси Пелоси отказалась быть лидером демократов в Палате представителей после победы республиканцев
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP
Политик никогда не думала, что из домохозяйки превратится в спикера палаты представителей.
Спикер платы представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что отказывается от лидерства над демократической партией в палате представителей Конгресса. Ее решение связано с новым составом, в котором прогнозируется большинство республиканцев. Об этом спикер сообщила на заседании законодательного органа.
«С большой уверенностью в нашей фракции я не буду переизбираться лидером демократов в новом составе конгресса», — призналась Пелоси.
Она добавила, что для нее пришло время уступить дорогу молодому поколению. Ей на смену должны прийти новые люди, у которых появится возможность руководить демократической фракцией.
По словам американского политика, она не собирается прекращать свою деятельность полностью. Нэнси Пелоси продолжит действовать в интересах своих избирателей. Женщина призвала своих коллег смело смотреть в будущее.
«Неважно, какой у меня будет титул, нет высшей чести для меня, чем представлять людей Сан-Франциско», — подчеркнула спикер и добавила, что никогда не ожидала таких высот в своей карьере.
82-летняя Нэнси Пелоси впервые приняла участие в выборах в палату представителей в 1987 году. Лидером демократов она стала в 2003, так что после начала работы органа в новом составе в 2023 году, завершится ее 20-летний срок.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джозеф Байден поздравил республиканцев с победой на выборах в палату представителей.
- 17 нояб
- «Республиканский Кеннеди»: политолог о шансах губернатора Флориды стать президентом США
- 27 окт
- Шутки за 300: Байден начал передразнивать журналистов в Белом доме
- 26 окт
- В интересах России? Политолог оценил шансы Трампа завершить конфликт на Украине на посту президента США
- 11 окт
- И миллиардер, и политик: будет ли Маск баллотироваться на пост президента США
- 8 окт
- У Байдена может появиться темнокожий соперник на выборах
- 4 окт
- Джо Байден собрался баллотироваться на второй срок
- 23 сент
- Рэпер Канье Уэст метит в президенты
- 2 сент
- «Такого еще не было»: команда Байдена рискует попасть под двойной импичмент
- 31 авг
- Есть еще порох: Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года
- 15 июл
- Дональд Трамп заявил о принятом решении по поводу выборов президента в 2024 году
Читайте также
79%
0.04 62.57
-0.10
Нашли ошибку?