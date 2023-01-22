Смертельное ДТП произошло в Красноярске с участием легковушки и тягача
В результате скончался один человек, пострадавшие доставлены в больницу.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
В Красноярске в припаркованный тягач на полной скорости врезалась легковушка.
Ее водитель погиб, в салоне еще находились женщина и ребенок. Их увезли на скорой.
На кадрах видно, как машина мчится по правой заснеженной полосе и даже не пытается притормозить. От удара ее отбросило на автомобиль ДПС.
Что стало причиной такого поведения водителя теперь предстоит выяснить.
По одной из версий ему стало плохо за рулем.
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