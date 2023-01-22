Бейонсе получила $35 млн за выступление на секретном концерте в Дубае: как это было

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Бейонсе получила $35 млн за выступление на секретном концерте в Дубае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Recording Academy / Grammys; 5-tv.ru

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Звезда отказывалась от масштабных мероприятий четыре года. Что сподвигло ее поменять решение?

Бейонсе выступила на сцене впервые за четыре года и сразу получила 35 миллионов долларов. Концерт длился всего час, но за это время певица успела сменить несколько образов.

Так зрелищно прошло открытие люксового отеля в Дубае, самого дорогого в стране. На его строительство потратили полтора миллиарда долларов. Комплекс расположен на искусственном острове. К каждому гостю приставлен личный дворецкий, а в номерах даже есть позолоченные зубные щетки и расчески.

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