Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова завила об уходе со сцены

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Знаменитость решилась на перерыв из-за проблем со здоровьем.

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова завила об уходе со сцены

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса Елизавета Арзамасова сообщила подписчикам, что вынуждена оставить сцену из-за проблем со здоровьем. Диагноз артистка раскрывать не стала. О своем решении звезда «Папиных дочек» рассказала в социальной сети.

На прошлой неделе Арзамасова должна была выйти на сцену МХАТа имени Горькова, однако театр предупредил, что в спектакле «Золушка» артистка главную роль не исполнит. Постановщики были вынуждены подыскать замену знаменитости из-за возникшего у нее недуга.

«Думаю, что в ближайшие пару недель в моих аккаунтах будут только „милые глупости“ и фото из сундука, благо таких много. Я наконец-то „догадалась“, что мне нужен отпуск — и для того, чтобы поправить здоровье, и для вдохновения на продуктивный рабочий год», - призналась артистка пользователям сети.

Артистка не будет радовать поклонников новыми работами лишь временно. Арзамасова предупредила, что творческих новостей в предстоящий период появляться не будет, так как ей необходимо отдохнуть. Самое главное, что публика поддержала решение актрисы. В комментариях к публикации пользователи сети пожелали Арзамасовой поскорее прийти в себя и набраться сил.

«Здоровья вам»,

«Хорошего вам отдыха!»,

«Отдыхайте, Лизонька! Здоровья Вам! Здоровья всем, кого мучают болезни», - высказались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru показывал, как изменились звезды сериала «Папины дочки» за десять лет.

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