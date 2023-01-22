Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции

Выборы в Турции пройдут 14 мая. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе.

«Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая», — сказал Эрдоган.

Всеобщие выборы — президентские и парламентские — запланированы в Турции на 18 июня 2023 года. Однако турецкие СМИ ранее сообщили, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о проведении выборов 14 мая.

Лидер турецких националистов Бахчели ранее заявил, что на предстоящих выборах действующий президент Эрдоган станет кандидатом от «Альянса народа» — объединения правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения.

Оппозиционный союз, состоящий из шести партий, пока не согласовал единого кандидата для президентских выборов. Предполагается, что он будет представлен в феврале. По данным СМИ, оппозиционные силы создают единую платформу, чтобы бросить вызов действующему главе государства на предстоящих выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эксперты называют самым успешным политиком 2022 года.