Валерий Афанасьев вышел на связь после госпитализации: «Травма на спектакле»

Народный артист РФ заверил, что чувствует себя хорошо, хотя пока вынужден проводить дни в больничной палате.

Народный артист РФ Валерий Афанасьев рассказал о своем состоянии после госпитализации в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Прежде в прессе прошла информация, что 73-летний актер получил травму во время спектакля «Горячее сердце» в Москве — якобы врачи диагностировали разрыв связок коленного сустава. В подробности Афанасьев журналистов посвящать не спешит, однако заверяет, что с ним все в порядке.

«Я чувствую себя прекрасно, все нормально. Просто травма на спектакле. Я сейчас в палате нахожусь, не могу разговаривать. Но все нормально», — коротко прокомментировал ситуацию артист.

Валерий Афанасьев — известный советский и российский актер театра и кино, педагог. Звание народного получил в 2005 году. С 2017-го входит в труппу Государственного академического Малого театра России, сотрудничает также с «Электротеатром Станиславский». Первый курс студентов в Московском институте театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона он набрал в 2015 году.

Широкому зрителю Афанасьев известен по картинам «Ширли-мырли», «Калашников», «Дневной поезд», «Это мы не проходили» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», а также сериалам «Красивая жизнь», «Нити судьбы», «Между нами, девочками» и многим другим. Артист пишет стихи и песни, исполняет под аккомпанемент гитары. В сериале «Простые истины» звучат некоторые из его сочинений. Является автором книги со стихами и прозой «Иди за прошлым».

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Лариса Удовиченко впервые вышла на связь после госпитализации с переломом позвоночника и рассказала о своем состоянии.