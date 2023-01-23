Франция и ФРГ решили «амбициозно» ответить на американский закон об инфляции

По словам президента Франции Макрона, страны Европы должны найти ответ на политику американского протекционизма.

Париж и Берлин достигли договоренности об «амбициозном европейском ответе» Вашингтону на его закон о снижении инфляции.

«У нас будет общая европейская стратегия, которая приведет к амбициозному и быстрому ответу», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Первого декабря глава Пятой республики выступил с заявлением, в котором провозгласил, что закон об инфляции и климате США отрицательно скажется на отношения между странами Запада. В начале января президент Франции назвал новый американский закон недружественным и агрессивным. Макрон обратился с призывом к европейским странам ускорить разработку ответных мер по поддержке тех видов бизнеса, которые «в Евросоюзе в три-четыре раза ниже, чем в США». Позднее французский лидер добавил к сказанному, что новый американский акт грозит Европе деиндустриализацией.

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом в августе 2022 года закон, помимо прочего, включает в себя увеличение размера налоговых субсидий на приобретение электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.

Документ, носящий название «Акт сокращения инфляции», предусматривает выделение 370 миллиардов долларов США на чистую энергетику и достижение климатических целей, еще 64 миллиарда американских долларов — на понижение цен на лекарства и медстраховки.

Представители европейского союза назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, ввозимой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что допускает разработку ответных мер.