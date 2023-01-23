Таисия в стране чудес: дочь Пелагеи сказочно отметила 6-летие, но без отца

Экс-супруг певицы Иван Телегин не первый раз пропускает праздники наследницы, зато на суды по снижению алиментов направляет представителей исправно и пунктуально.

Певица Пелагея устроила сказочный день рождения дочери от хоккеиста Ивана Телегина Таисии. Ей исполнилось шесть лет. Артистка обожает малышку и не жалеет сил на впечатления — она пригласила друзей девочки и приготовила для детской компании множество сюрпризов. Именины украсили декорациями в стиле «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, ребят развлекали аниматоры в костюмах героев произведения. Угощали гостей трехъярусным тематическим тортом.

«Тасю — с прошедшим днем рождения! Чудесную мама с бабушкой девочку воспитали! Добрую, милую, любящую, умную, талантливую! Пусть растет и дальше таким чудесным человечком!» — сказано на официальной странице звезды.

Неслучайно в поздравлении внимание акцентируется на маме и бабушке. После развода с Пелагеей отец Таисии видится с ней нечасто — слишком занят судебными разбирательствами. Вот и на именинах он замечен не был. Иван Телегин не первый раз пропустил день рождения дочери, зато бывшей жене напоминает о себе регулярно, отправляя в суд с иском очередного адвоката.

У Телегина два ребенка от двух экс-возлюбленных. До романа и свадьбы с Пелагеей он встречался с Евгенией Ноур, бросил девушку на восьмом месяце беременности, сына после его рождения не признал, вскоре снова стал папой Таисии. Примечательно, что когда брак с певицей распался, бывшие хоккеиста объединились. Пелагея финансово поддерживала Ноур и помогла ей истребовать алименты на ребенка со свободолюбивого отца.

Артистке пришлось потерять часть алиментов на дочь, так как треть дохода спортсмена по решению суда была поделена поровну на двух детей. Раньше четверть его зарплаты перечислялась на счет девочки. Добившийся снижения выплат на Таисию Телегин пытался отобрать у Пелагеи и часть ее собственного заработка. Требование свое мотивировал так: пока исполнительница была замужем, свои гонорары она на семью не тратила. На недвижимость экс-супруги хоккеист тогда тоже глаз положил, но ни денег, ни квартир не получил — суд ему отказал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей избегает уплаты алиментов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.