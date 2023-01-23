Скандал с секретными документами Байдена может стоить ему должности

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В доме у президента США нашли еще шесть бумаг, которые могут содержать секретные данные.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Скандал с секретными докуметами Джо Байдена может перерасти во второй Уотергейт. Об этом заявил член Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол.

По словам конгрессмена, за такое нарушение закона американского лидера нужно подвергнуть судебному преследованию. Действия главы Белого дома могут иметь серьезные политические последствия.

Член палаты представителей республиканец Майкл Маккол предположил, что скандал с секретными документами Джо Байдена может быть таким же большим, как Уотергейт, поскольку он требует судебного преследования президента — и даже больше демократов признают, что это была оплошность.

«Уотергейт начался с очень мелкой кражи со взломом — и привел к отставке президента Соединенных Штатов. Мы не поймем, чем все закончится — пока не выяснится, что было в тех документах. Зачем они вообще забирают все эти секретные бумаги к себе домой? Я не понимаю», — заявил Майкл Маккол.

Ранее агенты ФБР нашли у Джо Байдена уже третью партию документов, которые могут содержать секретную информацию. Шесть бумаг обнаружили в открытой коробке в его особняке в штате Дэлавэр. Сам Байден заявил журналистам, что «там ничего секретного не было», после чего демонстративно повернулся к прессе спиной. Минюст США уже проводит расследование. А в Белом доме пытаются всячески замять это дело.

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