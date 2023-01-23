Какой витамин может помешать обнаружить инфаркт миокарда?

О вреде приема препаратов, искажающих результаты анализов, рассказала врач-инфекционист Провоторова.

Потребление некоторых витаминов искажают настоящий результат анализов, из-за чего может быть пропущен инфаркт миокарда. Об этом рассказал врач-инфекционист Центра молекулярной диагностики, ведущий консультант по лабораторной медицине Маргарита Провоторова в интервью изданию Газета.ру.

Специалист отметила, что если человек принимает любые витаминные комплексы, то перед сдачей анализов об этом необходимо сообщать врачу.

«Например, биотин, или витамин В7 — популярная добавка для улучшения состояния кожи, ногтей и волос — влияет на результаты анализов на гормоны щитовидной железы», — объяснила Маргарита Провоторова.

Также популярный витамин красоты B7 может изменить результаты тропонинового теста, который используют при подозрении на острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром. А это уже может привести к плачевным последствиям.

Врач отметила, что результаты зависят от подготовки к сдаче, к примеру, уровень триглицеридов и глюкозы необходимо оценивать натощак с утра.

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