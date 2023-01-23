Дочь Талызиной прокомментировала слухи о госпитализации 88-летней актрисы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 271

Появилась информация, что знаменитость упала в обморок. Медики привели 88-летнюю артистку в чувства, но было решено оставить ее на амбулаторном лечении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Дочь актрисы Валентины Талызиной прокомментировала новости о резком ухудшении здоровья мамы. Ксения Хаирова сообщила 5-tv.ru, что кто-то пускает слухи о состоянии звезды.

«Маме не было вчера плохо. Она прекрасно сыграла спектакль и праздновала свой день рождения. Кто-то распространяет чистую ложь», - заявила она в беседе с изданием.

Ранее в СМИ появилась информация, что минувшим вечером народной артистке РСФСР неожиданно стало плохо. Сообщалось, что знаменитость упала в обморок, а выручила ее личная помощница, которая и обратилась к медикам и вызвала скорую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились новые подробности о состоянии здоровья 84-летнего Александра Збруева, которому потребовалась экстренная медицинская помощь.

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