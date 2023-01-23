Актриса Елена Шанина раскрыла подробности состояния Александра Збруева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 951

Знаменитость рассказала, что 84-летний артист находится дома.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Александр Казаков; 5-tv.ru

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Актриса Елена Шанина сообщила, как чувствует себя народный артист РСФСР Александр Збруев после обращения за экстренной медицинской помощью. 84-летнему мужчине стало плохо дома, от госпитализации он отказался.

Шанина рассказала 5-v.ru, что Збруев пришел в норму и сейчас чувствует себя хорошо. В больницу актер не обращался.

Ранее российская знаменитость почувствовал недомогание и боль в груди. Жена артиста вызвала врачей на дом, чтобы Збруеву оказали помощь на месте и справились с внезапно поднявшимся давлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит с Иваном Краско.

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