Актриса Елена Шанина раскрыла подробности состояния Александра Збруева
Знаменитость рассказала, что 84-летний артист находится дома.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Александр Казаков; 5-tv.ru
Актриса Елена Шанина сообщила, как чувствует себя народный артист РСФСР Александр Збруев после обращения за экстренной медицинской помощью. 84-летнему мужчине стало плохо дома, от госпитализации он отказался.
Шанина рассказала 5-v.ru, что Збруев пришел в норму и сейчас чувствует себя хорошо. В больницу актер не обращался.
Ранее российская знаменитость почувствовал недомогание и боль в груди. Жена артиста вызвала врачей на дом, чтобы Збруеву оказали помощь на месте и справились с внезапно поднявшимся давлением.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит с Иваном Краско.
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