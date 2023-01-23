Почему молоко и сода не спасут от изжоги — ответ врача

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Полина Долгова
Полина Долгова 33

Гастроэнтеролог Андреев утверждает, что избавляться от изжоги с помощью молока и соды неэффективно

Почему молоко и сода не спасут от изжоги — ответ врача

Фото: www.globallookpress.com / Linnea Rheborg

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Какие продукты гасят выработку желудочного сока?

Гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев считает, что избавляться от изжоги с помощью молока и соды неэффективно. Об этом врач рассказал в интервью Газета.ру.

Несмотря на то, что для снятия симптомов часто советуют пить молоко, этот напиток помогает убрать кислоту со стенок пищевода и унять слизистую желудка, но не изжогу, так как само молоко стимулирует выработку сока.

«Однако молоко само стимулирует выработку желудочного сока — облегчение может быстро смениться новым приступом жжения», — предупреждает врач.

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Андреев отмечает, что рецепт «вода с содой» тоже является нежелательным, так как и здесь эффект оказывается недолгим. Частое употребление соды также может стать причиной нарушения водно-солевого баланса в организме.

«При контакте с содой в желудке вырабатывается углекислый газ. Орган увеличивается в размере, а изжога возвращается», — дополняет Александр Андреев.

Специалист также напомнил об опасности этого метода для людей у которых есть непереносимость лактозы (молочного сахара).

Ранее 5-tv.ru публиковал, что категорически нельзя есть перед сном.

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