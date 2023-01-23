Талызина раскрыла правду о своем состоянии после новостей о госпитализации

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 956

88-летней знаменитости действительно потребовалась медицинская помощь.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; © РИА Новости; 5-tv.ru

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Актриса театра и кино Валентина Талызина вышла на связь после новостей об экстренной госпитализации. Артистка в беседе с 5-tv.ru раскрыла подробности о своем состоянии здоровья.

Знаменитость призналась, что ей действительно пришлось обратиться за медицинской помощью. Скорую  она вызывала из-за плохого самочувствия. По ее словам, во всем виновата погода — минус сменился на плюс, и перемены повлеки скачок давления.

«Была скорая помощь. У меня просто не понижалось давление, а давление было небольшое, ничего страшного. Они приехали, ничего не делали. Сняли кардиограмму, сунули палец в эту штучку, послушали и все. Даже никакого лекарства не дали», — рассказала собеседница издания.

88-летняя звезда сцены заверила, что сейчас с ней все в порядке и добавила, что вчера даже отыграла спектакль в театре.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актеру Александру Збруеву пришлось обратиться за экстренной помощью.

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