Не хочу ничего знать: Анна Семенович высказалась об измене возлюбленного

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 279

Певица Анна Семенович пересмотрела свои взгляды на «гуляющих» мужчин

Не хочу ничего знать: Анна Семенович высказалась об измене возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка сформировала четкие критерии для потенциального избранника. Отдельного внимания заслужил пункт, связанный с верностью.

Пышногрудая певица Анна Семенович, несмотря на популярность среди мужчин, до сих пор не смогла построить семью. Однако она не теряет надежды выйти замуж. К тому же 42-летняя артистка заявила, что пересмотрела отношение к мужчинам.

Семенович убеждена, что с изменами партнера сталкивалась практически каждая женщина. Раньше певица крайне критично относилась к этому, но стала более рассудительной. При этом в своем микроблоге Анна Семенович призналась, что не хотела бы знать, что ее любимый человек сходил налево.

«Сейчас мое мнение немножко поменялось: смотря кто, как, когда, с кем и зачем. Вот. Мне бы не хотелось, конечно знать об изменах моего мужчины. Ни в коем случае. Даже если он это делает. Это ранит. А зачем меня ранить? Не понимаю», — цитирует артистку 7Дней.ru.

Также экс-солистка «Блестящих» призналась, что не смогла бы жить с мужчиной, который сидит на шее у родителей. По ее мнению, достойный спутник должен уметь хорошо зарабатывать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники отреагировали на новые фото Анны Семенович без косметики.

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