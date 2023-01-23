Вы нашли банковскую карту: что делать?

Почему опасно совершать какие-либо финансовые операции?

Перечисляем советы, как быть, если найдена бесхозная банковская карта.

Необдуманные действия с чужой банковской картой могут привести к неприятным последствиям. Не стоит оплачивать ей покупки или переводить на нее деньги, чтобы привлечь внимание владельца.

Вывод или снятие денег с чужой карты считается кражей. Если злоумышленники сняли какую-то сумму с этой карты до вас — вам будет практически невозможно доказать свою невиновность.

Наказание зависит от суммы украденного и количества участников кражи — в некоторых случаях речь может идти о лишении свободы на срок от двух лет и больше.

В случае обнаружения чужой банковской карты от нее нужно как можно быстрее избавиться: не носите ее при себе, не ищите владельца и не давайте объявлений о находке, при обнаружении в общественном месте — передайте ее администратору. При обнаружении на улице — позвоните в банк и расскажите о находке, а еще лучше — отнесите карту в ближайшее отделение этого банка.

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