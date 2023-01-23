Как изменились правила выплаты аванса работникам в 2023 году?

С чего теперь будет удерживаться подоходный налог? На что может рассчитывать трудящийся?

С первого месяца 2023 года изменились правила уплаты налога на доходы физических лиц. Это нововведение касается организации и прибавляет работы бухгалтерам. Теперь подоходный налог будет удерживаться и с аванса, и с заработной платы. По итогу работник получит все ту же зарплату, что ему и причиталась, так как общая сумма не изменится. Об этом сообщает издание «Российская газета».

«По старым правилам удержание происходило только раз в месяц, а в расчет принималась общая полученная сотрудником сумма», — пояснила в интервью изданию адвокат Ирина Калинина.

Если простыми словами, то теперь удержания налога происходят по принципу: когда заплатили, тогда же и вычли налог. Работник дополучит невыплаченную разницу уже при следующей выплате. Адвокат Калинина описала пример для лучшего понимания и наглядности.

«Оклад работника составляет 40 000 рублей. После вычета подоходного налога в 13% (это 5200 рублей), он получает „на руки“ 34 800 рублей. Теперь же сотруднику будут выплачивать аванс в размере 13920 рублей — меньше, чем было в прошлом году (все те же 16 000, но с вычетом 2080 рублей в качестве подоходного налога) и заработную плату в сумме 20880 рублей. Вот здесь то и добавят разницу. И в итоге зарплата получается больше, чем была в прошлом году (24 000 — 3120 как подоходный налог). Но в общем итоге работник получает все те же 34 800 рублей», — разъяснила юрист.

Бухгалтеры должны буду в сокращенные сроки рассчитывать налог, потому что раньше зарплата закрывалась последним днем месяца, а налог считали уже в следующем. Если в компании нет проблем с учетом и все автоматизировано, то трудностей с переходом на новую схему не будет.

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Также бухгалтер Виктория Павлова добавляет, что работодатели в компаниях, где выплачивается небольшой процент аванса, могут увеличить его сумму, чтобы работники не пугались резкого уменьшения суммы.

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