Не кормить и не поить: как помочь человеку с инсультом до приезда врачей

Состояние, при котором гибнут клетки головного мозга, крайне опасно. Однако при оказании своевременной и качественной помощи у пациента растут шансы минимизировать страшные последствия.

Инсульт, который зачастую называют мозговым ударом, может настичь человека в самый неожиданный момент. Какие действия окружающих способны спасти пострадавшему жизнь, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист напомнила, что для инсульта характерны резкая головная боль, асимметрия лица, нарушение речи, зрения или координации движений. При проявлении этих симптомов крайне важно сразу же вызвать скорую помощь.

До приезда медиков пациента следует уложить на бок и немного приподнять голову. Такое положение считается наиболее безопасным. Также нужно следить за дыханием и при необходимости освободить шею от воротника и открыть окно. Если же человеку холодно, то его можно накрыть одеялом или другими вещами.

Татьяна Романенко обратила внимание, что при инсульте растет риск нарушения глотательного рефлекса. Поэтому до приезда врачей человека с подозрением на мозговой удар ни в коем случае нельзя поить водой или кормить.

Если человек потерял сознание, то можно дать понюхать ему нашатырный спирт, а при остановке дыхания — попробовать реанимировать. Однако эту процедуру могут проводить не все.

«Если человек перестал дышать, нужно провести ему сердечно-легочную реанимацию. Но делать это можно только в том случае, если вы обладаете соответствующими навыками. Для этого нужно пройти специальное обучение», — цитирует Татьяну Романенко «Москва 24».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инсульт стремительно молодеет. Все чаще его диагностируют у 30-летних мужчин и женщин, но есть способы предотвратить сосудистую катастрофу.