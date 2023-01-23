Не кормить и не поить: как помочь человеку с инсультом до приезда врачей

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 23

Терапевт Татьяна Романенко поделилась нюансами оказания первой помощи при инсульте

Не кормить и не поить: как помочь человеку с инсультом до приезда врачей

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Состояние, при котором гибнут клетки головного мозга, крайне опасно. Однако при оказании своевременной и качественной помощи у пациента растут шансы минимизировать страшные последствия.

Инсульт, который зачастую называют мозговым ударом, может настичь человека в самый неожиданный момент. Какие действия окружающих способны спасти пострадавшему жизнь, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Специалист напомнила, что для инсульта характерны резкая головная боль, асимметрия лица, нарушение речи, зрения или координации движений. При проявлении этих симптомов крайне важно сразу же вызвать скорую помощь.

До приезда медиков пациента следует уложить на бок и немного приподнять голову. Такое положение считается наиболее безопасным. Также нужно следить за дыханием и при необходимости освободить шею от воротника и открыть окно. Если же человеку холодно, то его можно накрыть одеялом или другими вещами.

Татьяна Романенко обратила внимание, что при инсульте растет риск нарушения глотательного рефлекса. Поэтому до приезда врачей человека с подозрением на мозговой удар ни в коем случае нельзя поить водой или кормить.

Если человек потерял сознание, то можно дать понюхать ему нашатырный спирт, а при остановке дыхания — попробовать реанимировать. Однако эту процедуру могут проводить не все.

«Если человек перестал дышать, нужно провести ему сердечно-легочную реанимацию. Но делать это можно только в том случае, если вы обладаете соответствующими навыками. Для этого нужно пройти специальное обучение», — цитирует Татьяну Романенко «Москва 24».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инсульт стремительно молодеет. Все чаще его диагностируют у 30-летних мужчин и женщин, но есть способы предотвратить сосудистую катастрофу.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:27
«Не повезло с родными»: семья забросила могилу актрисы Элины Быстрицкой
0:12
Как удар в стену: водителей предупредили о выходе лосей на дороги и риске ДТП
23:55
Не кормить и не поить: как помочь человеку с инсультом до приезда врачей
23:40
Угроза из-за диабета: Орлову посадили на диету ради здоровья будущего ребенка
23:25
«Фонд Сахарова» признан нежелательной организацией в России
23:10
Невменяемый юноша на Porsche протаранил 7 машин и снес остановку в Петербурге

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Пиарщик-диверсант: «переобувшегося» Арестовича готовят к заброске на юго-восток
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
СМИ сообщают, что Тина Канделаки в третий раз стала матерью

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023