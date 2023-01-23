Офицеры ВСУ добровольно сдались в плен Вооруженных сил РФ
Подобные случаи не единичны. Для многих украинских боевиков это — единственный способ сохранить свои жизни.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
На передовой удалось взять в плен двух офицеров ВСУ. Причем они сами перешли на сторону России в Запорожской области. Момент выхода украинских военных к нашим позициям попал на видео.
Сообщается, что это не редкий случай, и прежде свои позиции оставили еще несколько десятков украинских солдат.
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