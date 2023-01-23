Офицеры ВСУ добровольно сдались в плен Вооруженных сил РФ

На передовой удалось взять в плен двух офицеров ВСУ. Причем они сами перешли на сторону России в Запорожской области. Момент выхода украинских военных к нашим позициям попал на видео.

Сообщается, что это не редкий случай, и прежде свои позиции оставили еще несколько десятков украинских солдат.