Как часто нужно менять постельное белье и почему?

Свежесть белья помогает проще и быстрее засыпать и легко просыпаться по утрам.

О вреде несвежего постельного белья рассказала младший научный сотрудник отдела токсикологии Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора Маргарита Матросенко.

По мнению эксперта, в кровати скапливается мелкий сор, пот, перхоть, человеческие волосы и шерсть домашних животных. Они становятся триггерами для различных заболеваний, в том числе и аллергий. Кроме того, из-за безответственного отношения к спальному месту там могут завестись пылевые клещи, которые настолько крохотные, что их не видно.

«Редкая стирка постельного белья и несвоевременная чистка постельных принадлежностей могут становиться причиной раздражения слизистых оболочек, насморка, слезотечения, оказывать негативное влияние на иммунную систему и приводить к развитию аллергических реакций, к формированию астмы», — пояснила Матросенко.

В отличие от пододеяльника и простыни, которые нужно менять каждую неделю, наволочки необходимо стирать каждые два-три дня.

Если относится более внимательно к постельным принадлежностям, то можно улучшить качество жизни. Ведь свежесть белья помогает проще и быстрее засыпать и легко просыпаться по утрам.

«В белье может скапливаться мелкий сор и опасные для здоровья аллергены», — напоминает специалист Роспотребнадзора.

Читайте также Какой витамин может помешать обнаружить инфаркт миокарда?

Сотрудники ведомства перечислили основное правила соблюдения чистоты кровати. Начнем с того, что подушки нужно заменять, каждые шесть месяцев, а матрас подлежит утилизации через каждые семь лет. Несмотря на любовь к домашним животным, спать в кровати они не должны. Стирать белье нужно каждую неделю, а наволочки каждые три дня. Также важно запомнить, что оптимальная температура воды, в которой стираются принадлежности должна быть не ниже 55 градусов, с добавочным циклом полоскания.

Ранее 5-tv.ru писал, почему молоко и сода не спасут от изжоги — ответ врача.