Вернется ли Збруев на сцену после проблем со здоровьем?

Один из ведущих артистов московского государственного театра был вынужден обратиться к медикам из-за подскочившего давления и боли в груди.

Поклонников Александра Збруева потрясла новость о том, что кумиру срочно потребовалась помощь врачей. Однако он готов вновь выйти на сцену московского театра «Ленком». Об этом сообщили в пресс-службе театра, где служит 84-летний артист.

Народный артист быстро оправился после появившегося недомогания. Обращение к медикам из-за резкого скачка давления и боли в груди не повлияло на его дальнейший рабочий график. Ожидается, что звезда отечественного театра и кино появится на сцене 15 февраля, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 84-летнему артисту стало плохо, когда он находился дома. Скорую помощь вызвала его супруга Людмила Савельева. При этом Збруев решил отказаться от госпитализации.