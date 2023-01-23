Вернется ли Збруев на сцену после проблем со здоровьем?

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 133

Народный артист РСФСР Александр Збруев сыграет в «Ленкоме» после внезапных проблем со здоровьем

Вернется ли Збруев на сцену после проблем со здоровьем?

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Один из ведущих артистов московского государственного театра был вынужден обратиться к медикам из-за подскочившего давления и боли в груди.

Поклонников Александра Збруева потрясла новость о том, что кумиру срочно потребовалась помощь врачей. Однако он готов вновь выйти на сцену московского театра «Ленком». Об этом сообщили в пресс-службе театра, где служит 84-летний артист.

Народный артист быстро оправился после появившегося недомогания. Обращение к медикам из-за резкого скачка давления и боли в груди не повлияло на его дальнейший рабочий график. Ожидается, что звезда отечественного театра и кино появится на сцене 15 февраля, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 84-летнему артисту стало плохо, когда он находился дома. Скорую помощь вызвала его супруга Людмила Савельева. При этом Збруев решил отказаться от госпитализации.

-3° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
«Пир во время чумы»: эксперт по этикету оценила состояние хохочущих Зеленского и Джонсона
21:13
Лавров обвинил Киев в нанесении ущерба гражданской инфраструктуре Украины
21:01
«Расчет, к орудию!» — как артиллерия РФ работает по позициям ВСУ в Марьинке
20:56
Готов к работе: осужденный за смертельное ДТП Ефремов хочет заменить наказание
20:41
Вернется ли Збруев на сцену после проблем со здоровьем?
20:29
Жительница Приморья пыталась пробраться в клетку ко льву и чуть не лишилась руки

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Адвокат Жорин отреагировал на проверку в отношении Била по статье о дискредитации ВС РФ: будет ли дело?
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023