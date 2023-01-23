Актеру Александру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 5 198

Знаменитый актер от госпитализации отказался.

Актеру Александру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Народному артисту РСФСР Александру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь. Несколько дней назад российский актер почувствовал недомогание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Збруеву стало плохо, когда он был дома. Актер почувствовал боли в груди, а тонометр показывал резкий скачок давления. Обеспокоенная состоянием артиста жена Людмила Савельева позвонила в скорую помощь, чтобы супругу оказали помощь на месте.

После оказания экстренной медицинской помощи 84-летний Александр Збруев от госпитализации отказался.

Ранее 5-tv.ru, что Лариса Удовиченко рассказала о своем состоянии после перелома позвоночника.

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