Актеру Александру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь

Народному артисту РСФСР Александру Збруеву потребовалась экстренная медицинская помощь. Несколько дней назад российский актер почувствовал недомогание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Збруеву стало плохо, когда он был дома. Актер почувствовал боли в груди, а тонометр показывал резкий скачок давления. Обеспокоенная состоянием артиста жена Людмила Савельева позвонила в скорую помощь, чтобы супругу оказали помощь на месте.

После оказания экстренной медицинской помощи 84-летний Александр Збруев от госпитализации отказался.

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