Вдова Николая Караченцова раскрыла страшный диагноз покойной Инны Чуриковой

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 329

Людмила Поргина озвучила болезнь, которую пыталась скрыть перед смертью Инна Чурикова

Вдова Николая Караченцова раскрыла страшный диагноз покойной Инны Чуриковой

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Великая артистка до последнего цеплялась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Что же так подорвало здоровье 79-летней легенды отечественного театра и кино?

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в конце прошлого года попала в больницу, чем спровоцировала многочисленные слухи о своем здоровье. К счастью, она быстро оправилась. К тому же 74-летняя актриса смогла проводить в последний путь свою коллегу Инну Чурикову и узнать, что стало причиной ее смерти.

Спустя некоторое время после похорон, Людмила Поргина объявила, что именно во время траурного мероприятия услышала, чем же болела звезда театра «Ленком».

«На похоронах мне говорили, что у нее раковая опухоль, пошли метастазы», — цитирует вдову Караченцова издание dni.ru.

Также Людмила Поргина добавила, что перед смертью Чурикову одолела слабость. Чтобы вернуть себе силы, она даже делала иглоукалывание. При этом, по словам Поргиной, о страшном диагнозе актрисы знали только муж, сын и близкие друзья.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела могила Инны Чуриковой после похорон на Новодевичьем кладбище.

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