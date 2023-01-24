Дочь Славы рассказала, как узнала о беременности: «Визгов было на всю Турцию»

Недавно Александра Морозова вышла замуж за бойфренда, с которым встречалась несколько лет. Совсем скоро ее звездная мама рассекретила грядущее пополнение в семье.

Дочь певицы Славы (Настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) Александра Морозова узнала о своей беременности во время отдыха в Турции. В путешествие она отправилась с подругой, билеты были приобретены заранее. Накануне вылета звездная наследница сдала анализ крови на ХГЧ, так как уже ждала приятного известия.

«Сидим с подругой в ресторане, отдыхаем… И тут мне приходит смс-сообщение с результатами. Смотрю, а там показывает, что у меня первая неделя беременности! Настя была первая, кто узнал. Визгов было на всю Турцию. Остальной мой отдых прошел на диком волнении, я переживала и боялась лишний раз встать», — поделилась будущая мама в личном блоге.

Как отметила Морозова, приятельница весь отпуск провела в занятиях экстремальными видами спорта, ей же из страха навредить малышу не хотелось рисковать. Даже просто загорать на пляже боялась — выходила на солнце только до 11:00, все остальное время пряталась в тени. В один из дней девушка особенно испугалась смены своего состояния.

«Меня бросало то в жар, то в холод помимо этого у меня начались критические дни, я очень испугалась. Сразу открыла интернет, там пугали, говорили идти ко врачу. Я очень переживала, потому что очень бы расстроилась, если бы что-то случилось», — написала Морозова.

По словам дочери Славы, только прилетев в Москву, она отправилась на прием к специалисту. Выяснилось, что неоднозначное самочувствие спровоцировал недостаток прогестерона, и в этом была проблема. Решаемая и не опасная для будущего малыша. Дома Александра наконец выдохнула с облегчением.

Звезда находится на 28 неделе беременности. Сегодня она абсолютно довольна своим состоянием. В соцсетях рассказала, что не чувствует перемен кроме растущего живота, на котором повадились спать домашние питомцы. Токсикоз, изменение вкусовых предпочтений, слабость — все эти беды незнакомы Морозовой. Признается только, что бывает сонливой и «подтупливает», но это уже сущие мелочи.

Александра Морозова вышла замуж за бойфренда Андрея Дедова в ноябре, очень скоро знаменитая мама рассекретила грядущее пополнение в семействе. Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео — Слава сходила на УЗИ с дочерью и зятем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.