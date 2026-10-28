Путин: Египет за полгода посетили более 1,2 млн российских туристов

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 27 0

Поток отдыхающих между странами растет на фоне расширения торгово-экономических связей.

Путин: Египет посетили более 1,2 млн российских туристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Более 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет в первом полугодии 2026 года. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Российский лидер также отметил рост торговли со странами Африки и подчеркнул, что значительная часть товарооборота приходится именно на Египет.

«В первые восемь месяцев этого года его объем уже увеличился на 14%. В 2025 году он показал рекордные значения, впервые превысив 10 миллиардов долларов», — сказал Путин.

По его словам, торгово-экономические связи продолжают развиваться, несмотря на сохраняющуюся региональную напряженность.

В свою очередь, Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил российского президента за теплый прием. Он также отметил высокую интенсивность работы Путина, заявив, что это вызывает восхищение.

Ранее российский лидер говорил, что общий товарооборот России со странами Африки с 2022 года вырос в полтора раза и превысил 27 миллиардов долларов.

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