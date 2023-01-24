Захарова высмеяла британские музеи за отмену слова «мумия» из-за страха их обидеть

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла руководство ряда музеев в Великобритании из-за решения отказаться от слова «мумия». Причиной стал их страх обидеть мертвецов.

«Во-первых, без мнения мумии толерантность засчитана быть не может. Во-вторых, лучше бы об уважении к живым подумали», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

О странном решении британских музеев ранее сообщила газета Daily Mail. В материале говорится, что слово «мумия» руководство культурных учреждений сочло некорректным и недостаточно уважительным по отношению к людям, чьи забальзамированные тела посетители видят на выставках. Кроме того, в музеях посчитали, что термин «мумия» отражает наследие колониальной политики Великобритании, навредившей многим народам.

В итоге было решено изменить описания экспонатов. Если известно имя покойного, то напишут его. Если нет, то будут использовать универсальные определения — указывать на пол, возраст и другие отличительные признаки. Если и так не получается, то разрешены словосочетания «мумифицированная личность» или «мумифицированные останки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные бренды косметики откажутся от слов «осветляющий» и «отбеливающий». В компаниях считают, что слова с корнем «белый» не подходят для описания свойств их продукции, поскольку могут оскорбить негров. Такими темпами скоро доберутся и до словосочетания «Белый дом».