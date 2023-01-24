Шестилетняя петербурженка получила перелом позвонков из-за сальто на батуте

Эфирная новость 52

Девочке предстоит долгая реабилитация, которая займет ни один год.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Отдых в парке развлечений закончился больничной койкой для шестилетней петербурженки. Она прыгала на батуте и получила травму позвоночника.

Как рассказали родители, девочка попыталась сделать сальто. Но не докрутила и неудачно упала. Врачи поставили диагноз — закрытый компрессионный перелом позвонков. По прогнозам медиков, девочке предстоит долгая реабилитация и к подвижным играм она сможет вернуться в лучшем случае через два года.

-3° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

12:33
Как выбрать правильные игрушки для младенца — советы психолога
12:21
Последствия катастрофичны? Ядро Земли начало замедляться
12:08
Адвокат оценил возможность смены наказания виновнику смертельного ДТП Ефремову
11:52
Копия Киркорова: Павел Воля натянул колготки на все тело и отхлестал фанатов букетом
11:51
Мама впавшего в кому Романа Костомарова рассказала о его состоянии
11:45
Внучка Софии Ротару попала в скандал на Украине: кому перешла дорогу?

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023