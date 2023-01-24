Шестилетняя петербурженка получила перелом позвонков из-за сальто на батуте

Отдых в парке развлечений закончился больничной койкой для шестилетней петербурженки. Она прыгала на батуте и получила травму позвоночника.

Как рассказали родители, девочка попыталась сделать сальто. Но не докрутила и неудачно упала. Врачи поставили диагноз — закрытый компрессионный перелом позвонков. По прогнозам медиков, девочке предстоит долгая реабилитация и к подвижным играм она сможет вернуться в лучшем случае через два года.