Новые правила пересечения российской границы планируют ввести в Госдуме

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 74

При въезде в РФ автомобилистам хотят предложить заранее зарегистрировать время въезда в страну

Новые правила пересечения российской границы планируют ввести в Госдуме

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Stepanov

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Они будут распространяться на жителей РФ, так и на иностранцев, планирующих въехать в страну на автомобиле.

Новые правила пересечения российской границы планируют ввести в Госдуме. Они предполагают возможность заранее зарезервировать дату и время въезда в страну на автомобиле. Поправки подготовлены к закону об автомобильных дорогах, их автором выступил глава комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

В документе отмечается, что новые правила будут распространяться как на граждан России, так и на иностранцев и лиц без гражданства. Все, кто из них собираются въехать в РФ на автомобиле, должны будут подготовить специальный перечень документов в соответствии с порядком резервирования. Правительство со своей стороны обязуется создать комфортные условия для водителей, они предусматривают обустройство автостоянок у пунктов пропуска через границу, освещение, а также бесплатные туалеты и мусорные контейнеры.

В Госдуме уверены, что новые правила позволят разгрузить автомобильные пробки на пограничных пунктах, при этом выделять дополнительные средства из бюджетов субъектов РФ не понадобится. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стокгольм возобновляет выдачу виз россиянам. 

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