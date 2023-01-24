В месяц — до 800 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая профессия в РФ

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Названа самая высокооплачиваемая профессия в РФ

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Кому готовы платить большой гонорар и за что?

За длинным рублем россиянам советует ехать в Сибирь! «Известия» узнали о самых высокооплачиваемых вакансиях января в городах с населением до миллиона человек.

Лидером рейтинга таких профессий стал врач-офтальмолог с зарплатой до 800 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить специалисту в Тюмени. Далее в топе с большим отрывом идут вакансии директора школы информационных технологий в Томске и ведущего инженера по эксплуатации зданий в Иркутске.

Профессионалам обещают до 150 тысяч рублей в месяц. В Центральной России среди самых выгодных должностей: руководитель конструкторского отдела в Пензе и главный механик автоколонны в Липецке. В обоих случаях соискатели также могут рассчитывать почти на полторы сотни тысяч рублей.

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