Важна дозировка: сколько времени должен длиться полезный дневной сон

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Рита Миронова
Рита Миронова 75

Нейропсихолог Шишкова: дневной сон снижает уровень гормонов стресса

Важна дозировка: сколько времени должен длиться полезный дневной сон

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Эксперт объяснила, как повысить производительность и восстановить силы с помощью короткого сна или отдыха днем.

Согласно данным космического агентства NASA, у астронавтов, которые спали днем в течение 26 минут, наблюдалось повышение производительности на 34%. Нейропсихолог Светлана Шишкова в беседе с aif.ru рассказала, как дневной сон влияет на самочувствие и сколько он должен длиться в идеале.

«Дневной сон действительно помогает восстановить силы, повысить производительность труда и концентрацию внимания. Во время дневного отдыха снижается уровень гормонов стресса, что снижает риск инфарктов и инсультов. Поэтому особенно полезен дневной сон для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала Шишкова.

Но эксперт отметила, что сон днем будет полезен лишь при правильной дозировке. Рекомендуется от десяти до 20 минут, чтобы не дать организму погрузиться в глубокую фазу сна и не проснуться с чувством разбитости.

Если дневной сон неуместен, Шишкова советует просто посидеть или полежать в тишине тех же десять минут, желательно с закрытыми глазами или выключенным светом.

«Оптимальное время 20-минутного сна — с 13:00 до 15:00. Если не получилось отдохнуть в это время, лучше дотерпеть до вечера и пораньше лечь спать», — отметила нейропсихолог.

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