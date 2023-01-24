Адвокат оценил возможность смены наказания виновнику смертельного ДТП Ефремову

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 43

Юрист рассказал, что у знаменитости есть все шансы выйти в свет раньше отведенного срока. Однако разрешения придется спросить у потерпевших.

Адвокат оценил возможность смены наказания виновнику смертельного ДТП Ефремову

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Скандально известного актера Михаила Ефремова решением суда приговорили к семи с половиной годам лишения свободы после учиненной им смертельной аварии. Однако представители знаменитости до сих пор пытаются вытащить из заточения изнывающего без работы артиста. Адвокат Алексей Гавришев оценил возможность смены наказания для прибывающего в колонии в Белгородской области Ефремова.

По словам эксперта, при рассмотрении судом вопроса о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания будут учитываться три ключевые вещи: характеризующий материал о поведении в колонии, наличие поощрений и взысканий; мнение администрации учреждения; позиция лиц, признанных потерпевшими по делу.

«Безусловно, суд должен оценивать обстоятельства в совокупности. Но с учетом известной информации о наличии поощрений, всевозможных благодарностей и отношения к труду у артиста, шансы на удовлетворение судом подобного ходатайства велики», - добавил Гавришев.

Адвокат отметил: если суд по каким-то причинам откажет актеру в замене наказания, то повторно с таким ходатайством он сможет обратиться только через шесть месяцев.

Также высока вероятность перевода Ефремова в Москву по обращению с просьбой отправить его по месту жительства и нахождения семьи и родственников, подчеркнул юрист.

«Этот перевод еще и напрямую касается его актерской деятельности, и именно в Москве он в полной мере будет обеспечен возможностью в трудовой деятельности, которая является частью социализации. Не думаю что, кто-то будет возражать по этому поводу», - заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в суд уже поступило ходатайство о замене наказания для Михаила Ефремова.

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