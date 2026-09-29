«Вжиться в роль»: Филименко о том, с какими трудностями сталкивается комедийный артист
В этом жанре актеру сложнее всего настроиться на нужную волну.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Актер Игорь Филименко: комедийному артисту сложнее всего вжиться в роль
Для комедийного артиста сложнее всего вжиться в образ и прожить персонажа. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился актер Игорь Филименко на премьере фильма «Царевна Несмеяна», в котором он исполнил роль царского повара.
«Что самое сложное? Это вжиться в роль, почувствовать своего героя, и настраиваться (на эту роль. — Прим.ред.), конечно, нужно абсолютно по-другому», — сказал актер, отвечая на вопрос о том, с какими трудностями он столкнулся при подготовке к съемкам.
У каждого артиста есть своя отработанная схема, которая помогает ему лучше вжиться в тот или иной образ. Игорь Филименко, к примеру, перед съемками в ««Царевне Несмеяне» посмотрел не одну комедию. Это дало ему необходимую энергию, которую он в последующем продемонстрировал в кадре.
«Это помогло мне быть именно тем смешным царским поваром, которого вы увидите», — подытожил Игорь Филименко.
Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru актриса Александра Кузенкина также сказала, что для комедийного артиста крайне важна энергия, которую он излучает, выходя к зрителям или появляясь в кадре.
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