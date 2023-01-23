Готов к работе: осужденный за смертельное ДТП Ефремов хочет заменить наказание

Скандально известный артист, отбывающий наказание в колонии общего режима, все еще не оставляет надежды повлиять на решение суда.

Михаил Ефремов спровоцировал жуткую аварию в центре Москвы летом 2020 года. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. Несмотря на это, представители актера по-прежнему пытаются вытащить подопечного из колонии в Белгородской области.

В суд уже поступило ходатайство о замене наказания: актер желает заниматься принудительными работами, а не сидеть в колонии общего режима. Как сообщает РИА Новости, в Алексеевском суда Белгородской области не уточнили, когда будет рассмотрено заявление.

В 2021 году адвокаты Ефремова, по вине которого погиб водитель, отечественной легковушки, уже пытались смягчить наказание, вынесенное судом. Однако доводы о том, что артист занимался благотворительностью, возместил ущерб и раскаялся, не повлияли на решение. Также кассационный суд не взял во внимание, что Михаил Ефремов, севший пьяный за руль, заработал психическое расстройство и оставил без денег многочисленных родственников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему с Ефремовым перестал общаться его близкий друг Гарик Сукачев. Музыкант не написал осужденному товарищу ни одного письма и даже не говорил с ним по телефону.