Автобус с пассажирами перевернулся под Петербургом

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Игорь Рязов
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ДТП произошло в деревне Оржицы Ленинградской области. Есть пострадавшие, одна женщина не может выбраться из автобуса.

Автобус с пассажирами перевернулся под Петербургом

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Автобус с пассажирами перевернулся в Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в результате ДТП в деревне Оржицы пострадали люди. Одна из пассажирок не может выбраться из автобуса. Всего в салоне находились шесть пассажиров.

5-tv.ru

На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все подробности аварии.

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Автобус с пассажирами перевернулся под Петербургом

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