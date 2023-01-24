Автобус с пассажирами перевернулся под Петербургом

Автобус с пассажирами перевернулся в Ленинградской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в результате ДТП в деревне Оржицы пострадали люди. Одна из пассажирок не может выбраться из автобуса. Всего в салоне находились шесть пассажиров.

5-tv.ru

На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все подробности аварии.