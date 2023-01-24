Российский фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Отмечается, что олимпийский чемпион может отвечать на вопросы врачей и поддерживать диалог. Однако его состояние все равно остается сложным.

На ночь врачи дают спортсмену снотворное, а днем — множество препаратов для лечения пневмонии. К счастью, динамика положительная. Компьютерная томография показала, что степень поражения легких уменьшилась, отек спал.

Сообщения о том, что олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров впал в кому, появились в прессе 12 января. Перед этим он попал в реанимацию с пневмонией в тяжелом состоянии. У 45-летнего спортсмена начался сепсис в легких, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала 22 января, что перед госпитализацией Роман Костомаров на протяжении недели катался с высокой температурой. В том числе на открытом катке в Ногинке — при морозе в почти 30 градусов. При встрече с тренером звезда «Ледникового периода» кашлял и боялся ее заразить.

При этом Татьяна Тарасова отвергла версию, что причиной резкого ухудшения состояния Романа Костомарова могло стать переохлаждение. Она подчеркнула, что все фигуристы привычны к холоду. С ней согласилась и давняя подруга спортсмена — актриса Мария Аниканова. По ее словам, врачи говорят не всю правду, а настоящей причиной стал «какой-то вирус».

Утром 24 января 5-tv.ru связался с мамой Романа Костомарова, чтобы выяснить все подробности о его состоянии.